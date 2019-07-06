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«Гомель» – «Городея». Матч на шесть минут прерывали из-за повреждения сетки
07.07.2019 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Гомель» принимает «Городею». Матч прервали на шесть минут из-за повреждения сетки.
Отметим, что второй тайм начался позже на несколько минут по тем же причинам, но с другой сеткой.
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