«Гомель» – «Городея». Матч на шесть минут прерывали из-за повреждения сетки

Источник материала: Tribuna.com

«Гомель» принимает «Городею». Матч прервали на шесть минут из-за повреждения сетки.

Отметим, что второй тайм начался позже на несколько минут по тем же причинам, но с другой сеткой.

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