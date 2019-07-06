The Times: «Ювентус» предложит за Погба 120 млн фунтов, «МЮ» надеется сохранить игрока

Источник материала: Tribuna.com

«Ювентус» не отказывается от идеи купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

По информации The Times, туринский клуб предложит 120 миллионов фунтов за 26-летнего футболиста.

«Бьянконери» рассчитывают, что трансфер француза поможет клубу победить в Лиге чемпионов.

Руководство «МЮ» по-прежнему надеется сохранить Погба в своем составе на следующий сезон и отводят ему ключевую роль в команде Оле-Гуннара Сульшера.

Ранее сообщалось , что «Ювентус» готов предложить за Погба 60-70 млн евро и Пауло Дибалу.

Другой претендент на француза – «Реал». Утверждалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Погба и попросил у него время на поиск замены.

Агент Погба: «Каждый в «МЮ» знает о готовности Поля двигаться дальше. Мы работаем над этим»