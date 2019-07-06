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The Times: «Ювентус» предложит за Погба 120 млн фунтов, «МЮ» надеется сохранить игрока

07.07.2019 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ювентус» не отказывается от идеи купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. 

По информации The Times, туринский клуб предложит 120 миллионов фунтов за 26-летнего футболиста. 

«Бьянконери» рассчитывают, что трансфер француза поможет клубу победить в Лиге чемпионов. 

Руководство «МЮ» по-прежнему надеется сохранить Погба в своем составе на следующий сезон и отводят ему ключевую роль в команде Оле-Гуннара Сульшера. 

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить за Погба 60-70 млн евро и Пауло Дибалу. 

Другой претендент на француза – «Реал». Утверждалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Погба и попросил у него время на поиск замены.

Агент Погба: «Каждый в «МЮ» знает о готовности Поля двигаться дальше. Мы работаем над этим»

 
 
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«Ювентус» не отказывается от идеи купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
 
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