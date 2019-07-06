Алексей Меркулов: «Хорошая игра. Да, не выиграли, хотя всеми фибрами души стремились к этому»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Гомеля» поделился мнением о матче против «Городеи» (0:0).

«Хорошая игра. Чувствовался внутренний нерв. Я поблагодарил команду за самоотдачу. Сегодня на поле была команда. Да, не выиграли, хотя всеми фибрами души стремились к этому. С другой стороны, надо искать и положительные моменты: давно не играли на ноль. Хотя опять пришлось перекраивать линию защиты, опорные новые вышли. Тем не менее очко набрали, и оно пойдет в копилку», – сказал Меркулов.