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Алексей Меркулов: «Хорошая игра. Да, не выиграли, хотя всеми фибрами души стремились к этому»
07.07.2019 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Гомеля» поделился мнением о матче против «Городеи» (0:0).
«Хорошая игра. Чувствовался внутренний нерв. Я поблагодарил команду за самоотдачу. Сегодня на поле была команда. Да, не выиграли, хотя всеми фибрами души стремились к этому. С другой стороны, надо искать и положительные моменты: давно не играли на ноль. Хотя опять пришлось перекраивать линию защиты, опорные новые вышли. Тем не менее очко набрали, и оно пойдет в копилку», – сказал Меркулов.
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