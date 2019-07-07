|
Сергей Рутенко: «В чемпионате Беларуси буду болеть за СКА. Для меня именно СКА является нашим грандом»
07.07.2019 23:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный белорусский гандболист Сергей Рутенко поделился мнением о предстоящем чемпионате Беларуси.
- СКА или БГК?
– Много копьев уже полетело. В частности, и в мой адрес. Надеюсь, что будет интересный чемпионат. Буду болеть за СКА. Я это не скрываю. Как только я попал в гандбольную секцию, я всегда мечтал попасть в этот клуб. Я говорил, когда в конце карьеры я провел там пол сезона, что это была моя мечта. Он остается самым титулованным клубом. Для меня, в моем спортивном понимании, из-за своей истории, несмотря на то, что нет таких финансовых возможностей, для меня именно СКА является нашим грандом, – сказал Рутенко в эфире
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Рутенко: «В чемпионате Беларуси буду болеть за СКА. Для меня именно СКА является нашим грандом»
Известный белорусский гандболист Сергей Рутенко поделился мнением о предстоящем чемпионате Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)