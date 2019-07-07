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Средняя посещаемость 14-го тура чемпионата Беларуси – 1843 зрителя. Это третий худший показатель сезона
07.07.2019 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Средняя посещаемость 14-го тура чемпионата Беларуси составила 1843 зрителей. Это третий худший показатель сезона.
Меньше людей собирали лишь встречи шестого тура (1279) и восьмого тура (1717).
Средняя посещаемость чемпионата составляет 2658 зрителей.
Наибольший интерес вызывают домашние матчи брестского «Динамо» (8658), БАТЭ (6287) и «Гомеля» (4594). Меньше всего люди ходят на игры «Минска» (986), минского «Торпедо» (942) и «Энергетика-БГУ» (736).
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