Средняя посещаемость 14-го тура чемпионата Беларуси – 1843 зрителя. Это третий худший показатель сезона

Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость 14-го тура чемпионата Беларуси составила 1843 зрителей. Это третий худший показатель сезона.

Меньше людей собирали лишь встречи шестого тура (1279) и восьмого тура (1717).





Средняя посещаемость чемпионата составляет 2658 зрителей.

Наибольший интерес вызывают домашние матчи брестского «Динамо» (8658), БАТЭ (6287) и «Гомеля» (4594). Меньше всего люди ходят на игры «Минска» (986), минского «Торпедо» (942) и «Энергетика-БГУ» (736).



