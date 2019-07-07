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Месси может пропустить Кубок Америки-2020 и отбор на ЧМ-2022 из-за дисквалификации от КОНМЕБОЛ
07.07.2019 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранен от соревнований Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) на два года, сообщает As.
Если запрет вступит в силу, Месси пропустит
По правилам КОНМЕБОЛ запрещено оскорблять организацию или ее представителей.
В матче за 3-е место на Кубке Америки Месси был
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