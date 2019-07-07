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Месси может пропустить Кубок Америки-2020 и отбор на ЧМ-2022 из-за дисквалификации от КОНМЕБОЛ

07.07.2019 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранен от соревнований Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) на два года, сообщает As.

Если запрет вступит в силу, Месси пропустит Кубок Америки 2020 года, который пройдет в Аргентине и Колумбии, а также отбор на ЧМ-2022

По правилам КОНМЕБОЛ запрещено оскорблять организацию или ее представителей.

В матче за 3-е место на Кубке Америки Месси был удален с поля, а после игры обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

Организация заявила, что слова Месси свидетельствуют об отсутствии уважения к турниру.

 
 
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранен от соревнований Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) на два года, сообщает As.
 
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