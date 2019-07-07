|
Алексей Калюжный: «Пошел бы в «Динамо»? Конечно. Знаете, я благодарен «Юности» за приглашение. Есть возможность совершать ошибки»
08.07.2019 00:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер «Юности» Алексей Калюжный поблагодарил клуб за приглашение.
- Вас не звали в «Динамо»?
– Таких предложений не было
- А если бы было предложение, то пошли бы?
– Конечно. Знаете, я благодарен «Юности» за это приглашение. Это для меня такой шаг, у меня есть возможность что-то пробовать, экспериментировать. Я не нахожусь под таким давлением, под которым я мог бы быть в «Динамо». Есть возможность совершать те ошибки, которые в любом случае будут, – сказал Калюжный.
Уже начали принимать ставки на чемпиона КХЛ-2019/20.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)