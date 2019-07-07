Драгун о переходе в БАТЭ: «Я рад, что пошел против общественного мнения»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун считает, что сделал правильный выбор, когда перешел в БАТЭ.

«Я думал и анализировал, и могу сказать со 100% уверенностью, что правильно сделал, что перешел в БАТЭ. Я рад, что пошел против общественного мнения, против некоторых моментов, которые мне подсказывали, говорили. Я все-таки думаю, что я поступил более профессионально и сделал правильный выбор», – сказал Драгун.