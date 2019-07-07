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Драгун о переходе в БАТЭ: «Я рад, что пошел против общественного мнения»

08.07.2019 00:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун считает, что сделал правильный выбор, когда перешел в БАТЭ.

«Я думал и анализировал, и могу сказать со 100% уверенностью, что правильно сделал, что перешел в БАТЭ. Я рад, что пошел против общественного мнения, против некоторых моментов, которые мне подсказывали, говорили. Я все-таки думаю, что я поступил более профессионально и сделал правильный выбор», – сказал Драгун.

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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун считает, что сделал правильный выбор, когда перешел в БАТЭ.
 
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