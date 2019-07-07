|
Драгун о переходе в БАТЭ: «Я рад, что пошел против общественного мнения»
08.07.2019 00:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун считает, что сделал правильный выбор, когда перешел в БАТЭ.
«Я думал и анализировал, и могу сказать со 100% уверенностью, что правильно сделал, что перешел в БАТЭ. Я рад, что пошел против общественного мнения, против некоторых моментов, которые мне подсказывали, говорили. Я все-таки думаю, что я поступил более профессионально и сделал правильный выбор», – сказал Драгун.
Кто станет чемпионом Беларуси: БАТЭ, “Динамо” или “Шахтер”? Можно рискнуть, ведь Maxline возвращает деньги за первую ставку
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)