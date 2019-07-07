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Алексей Калюжный: «Кто должен возглавить сборную? На мой взгляд, это должен быть белорусский специалист»

08.07.2019 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер «Юности» Алексей Калюжный рассказал, кто по его мнению должен возглавить сборную Беларуси, а также поделился мнением о кэмпе команды.

– Это удивительная история. На мой взгляд, чем раньше будет назначен главный тренер, тем больше у него будет времени собрать команду и понять, кто ему нужен, на кого он может рассчитывать. А этот кэмп для того, чтобы ребята познакомились. Много привлечено молодых. 

- Кто должен возглавить сборную?

– Мне сложно сказать. На мой взгляд, это должен быть белорусский специалист, – сказал Калюжный в эфире «Спортклуба».

Уже начали принимать ставки на чемпиона КХЛ-2019/20.

 
 
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Тренер «Юности» Алексей Калюжный рассказал, кто по его мнению должен возглавить сборную Беларуси, а также поделился мнением о кэмпе команды.
 
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