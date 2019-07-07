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Алексей Калюжный: «Кто должен возглавить сборную? На мой взгляд, это должен быть белорусский специалист»
08.07.2019 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер «Юности» Алексей Калюжный рассказал, кто по его мнению должен возглавить сборную Беларуси, а также поделился мнением о кэмпе команды.
– Это удивительная история. На мой взгляд, чем раньше будет назначен главный тренер, тем больше у него будет времени собрать команду и понять, кто ему нужен, на кого он может рассчитывать. А этот кэмп для того, чтобы ребята познакомились. Много привлечено молодых.
- Кто должен возглавить сборную?
– Мне сложно сказать. На мой взгляд, это должен быть белорусский специалист, – сказал Калюжный в эфире «
Уже начали принимать ставки на чемпиона КХЛ-2019/20.
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