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Тите о Месси: «Игрок, которого я считал инопланетным, должен проявлять уважение и уметь принимать поражения»
08.07.2019 08:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал поведение и высказывания капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после матча с Чили (2:1) за третье место в Кубке Америки.
Форвард не вышел получать медаль и обвинил судей в поражении от Бразилии (0:2) в 1/2 финала.
«Игрок, которого я считал уникальным и инопланетным, должен проявлять уважение и уметь принимать поражения.
Мы пострадали [от судей] в нескольких матчах и играли честно с Аргентиной. Я предельно откровенен. Из-за своей репутации он [Месси] испытывает огромное давление.
Его удалили несправедливо, там был виноват Медель. Месси заслуживал максимум желтой карточки», – сказал Тите.
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Тите о Месси: «Игрок, которого я считал инопланетным, должен проявлять уважение и уметь принимать поражения»
Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал поведение и высказывания капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после матча с Чили (2:1) за третье место в...
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