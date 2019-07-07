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Тите о Месси: «Игрок, которого я считал инопланетным, должен проявлять уважение и уметь принимать поражения»

08.07.2019 08:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал поведение и высказывания капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после матча с Чили (2:1) за третье место в Кубке Америки.

Форвард не вышел получать медаль и обвинил судей в поражении от Бразилии (0:2) в 1/2 финала.

«Игрок, которого я считал уникальным и инопланетным, должен проявлять уважение и уметь принимать поражения.

Мы пострадали [от судей] в нескольких матчах и играли честно с Аргентиной. Я предельно откровенен. Из-за своей репутации он [Месси] испытывает огромное давление.

Его удалили несправедливо, там был виноват Медель. Месси заслуживал максимум желтой карточки», – сказал Тите.

 
 
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Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал поведение и высказывания капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после матча с Чили (2:1) за третье место в...
 
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