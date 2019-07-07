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Мексика победила США, выиграв Кубок КОНКАКАФ в 8-й раз

08.07.2019 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В финале Кубка КОНКАКАФ Мексика победила США, выиграв турнир в 8-й раз. У американцев 6 титулов.

Кубок КОНКАКАФ

Финал

Мексика – США 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
8 июля, 04.00, «Солдир Филд»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 73 Дос Сантос.
МексикаОчоа, Морено, Сальседо, Родригес, Альварес, Гуардадо (Рейес, 89), Гальярдо, Писарро (Родригес, 81), Дос Сантос, Антуна (Альварадо, 86), Хименес.
СШАСтеффен, Кэннон, Мязга, Лонг, Рим (Ловитц, 83), Маккенни, Пулишич, Брэдли, Арриола, Алтидор (Зардес, 64), Моррис (Ролдан, 61).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Статистика Кубка КОНКАКАФ

 
 
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В финале Кубка КОНКАКАФ Мексика победила США, выиграв турнир в 8-й раз.
 
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