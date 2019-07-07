|
Мексика победила США, выиграв Кубок КОНКАКАФ в 8-й раз
08.07.2019 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В финале Кубка КОНКАКАФ Мексика победила США, выиграв турнир в 8-й раз. У американцев 6 титулов.
Кубок КОНКАКАФ
Финал
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале Кубка КОНКАКАФ Мексика победила США, выиграв турнир в 8-й раз.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)