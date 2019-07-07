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Драгун о замене Дулуба на Багу: «Стало все более прозрачно, честно, искренне»

08.07.2019 08:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун в эфире «Беларусь 5» объяснил, что изменилось в команде после того, как на посту главного тренера Алексей Бага сменил Олега Дулуба.

«Бага изменил атмосферу внутри коллектива. Стало все более прозрачно, честно, искренне. Все были одним целым. У нас не было разделения на тренерский штаб и футболистов. Выигрывали и проигрывали все вместе мы. Это единственное, что сразу изменилось», – сказал Драгун.

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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун в эфире «Беларусь 5» объяснил, что изменилось в команде после того, как на посту главного тренера Алексей Бага сменил Олега...
 
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