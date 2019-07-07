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Драгун о замене Дулуба на Багу: «Стало все более прозрачно, честно, искренне»
08.07.2019 08:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун в эфире
«Бага изменил атмосферу внутри коллектива. Стало все более прозрачно, честно, искренне. Все были одним целым. У нас не было разделения на тренерский штаб и футболистов. Выигрывали и проигрывали все вместе мы. Это единственное, что сразу изменилось», – сказал Драгун.
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