Драгун о замене Дулуба на Багу: «Стало все более прозрачно, честно, искренне»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун в эфире «Беларусь 5» объяснил, что изменилось в команде после того, как на посту главного тренера Алексей Бага сменил Олега Дулуба.

«Бага изменил атмосферу внутри коллектива. Стало все более прозрачно, честно, искренне. Все были одним целым. У нас не было разделения на тренерский штаб и футболистов. Выигрывали и проигрывали все вместе мы. Это единственное, что сразу изменилось», – сказал Драгун.