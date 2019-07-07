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Дмитрий Басков: «Если вдруг возникнет какая-то «суперсерия», Грабовский, возможно, выйдет на площадку, чтобы защитить цвета клуба»

08.07.2019 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков не исключил вариант того, что ассистент главного тренера Михаил Грабовский может возобновить игровую карьеру.

«Если вдруг возникнет вновь какая-то «суперсерия», Грабовский, возможно, выйдет на площадку, чтобы защитить цвета клуба», – сказал Басков.

Сам Грабовский исключил такую возможность.

«Вряд ли еще раз выйду на площадку. Я для себя решил окончательно, что карьера игрока завершена. Хочу все свое время уделять работе тренера», – сказал Грабовский.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков не исключил вариант того, что ассистент главного тренера Михаил Грабовский может возобновить игровую...
 
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