Дмитрий Басков: «Если вдруг возникнет какая-то «суперсерия», Грабовский, возможно, выйдет на площадку, чтобы защитить цвета клуба»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского Дмитрий Басков не исключил вариант того, что ассистент главного тренера может возобновить игровую карьеру.

«Если вдруг возникнет вновь какая-то «суперсерия», Грабовский, возможно, выйдет на площадку, чтобы защитить цвета клуба», – сказал Басков.

Сам Грабовский исключил такую возможность.

«Вряд ли еще раз выйду на площадку. Я для себя решил окончательно, что карьера игрока завершена. Хочу все свое время уделять работе тренера», – сказал Грабовский.