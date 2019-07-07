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Дмитрий Басков: «Если вдруг возникнет какая-то «суперсерия», Грабовский, возможно, выйдет на площадку, чтобы защитить цвета клуба»
08.07.2019 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор минского
«Если вдруг возникнет вновь какая-то «суперсерия», Грабовский, возможно, выйдет на площадку, чтобы защитить цвета клуба», – сказал Басков.
Сам Грабовский исключил такую возможность.
«Вряд ли еще раз выйду на площадку. Я для себя решил окончательно, что карьера игрока завершена. Хочу все свое время уделять работе тренера», – сказал Грабовский.
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Дмитрий Басков: «Если вдруг возникнет какая-то «суперсерия», Грабовский, возможно, выйдет на площадку, чтобы защитить цвета клуба»
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