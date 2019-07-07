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Исаев о болельщиках и Драгуне: «Почему они пристали к футболисту, если он даже не воспитанник «Динамо»?»

08.07.2019 10:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Агент Валерий Исаев оценил поведение болельщиков минского «Динамо» в матче с БАТЭ (1:2).

- Вас удивило, как болельщики приняли Драгуна?

– Никак не могу понять эту ситуации. В клубе есть нормальные парни-фанаты, почему они себя так ведут… Естественно, со многими моментами, которые происходят в жизни, мы не согласны. Но ведь всех нас объединяет любовь к футболу. Объясните, почему они пристали к футболисту, если он даже не воспитанник «Динамо»?

Второй момент: Стас столько лет играет за другую команду, что давно можно было забыть обо всем. С чем связана такая нелюбовь к нему… Неужели в их сообществе нет других проблем? Сегодня Стас – лидер другого коллектива, и как только он и Стасевич приближаются к оптимальным кондициям, так и БАТЭ сразу играет по-другому. Почему болельщики «Динамо» никак не сменят пластинку?

Вся эта ситуация говорит только об интеллектуальном развитии людей. У них что, других проблем нет? Я могу написать такое количество вопросов минскому «Динамо», а они уперлись в Стаса Драгуна. Впрочем, [фанаты] здорово написали, что белорусским клубам не нужно идти в РФПЛ, – сказал Исаев.

Ждал от «Динамо» более слабой игры, защищает Драгуна и уже сомневается в чемпионстве БАТЭ. Исаев итожит класико

 
 
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Агент Валерий Исаев оценил поведение болельщиков минского «Динамо» в матче с БАТЭ (1:2).
 
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