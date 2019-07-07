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Контракт Вудкрофта и Грабовского рассчитан на два года. Михаил будет совмещать обязанности ассистента и спортдиректора
08.07.2019 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о контрактах тренерского штаба.
Так, стало известно, что соглашения с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом и его ассистентом Михаилом Грабовским рассчитаны на два года. Кроме того, Грабовский будет исполнять еще и обязанности спортивного директора команды.
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Контракт Вудкрофта и Грабовского рассчитан на два года. Михаил будет совмещать обязанности ассистента и спортдиректора
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о контрактах тренерского штаба.
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