Контракт Вудкрофта и Грабовского рассчитан на два года. Михаил будет совмещать обязанности ассистента и спортдиректора

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о контрактах тренерского штаба.

Так, стало известно, что соглашения с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом и его ассистентом Михаилом Грабовским рассчитаны на два года. Кроме того, Грабовский будет исполнять еще и обязанности спортивного директора команды.