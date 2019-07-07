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Полузащитник «Пяста» Бадия: «Постараемся восполнить недостаток игровой практики, оставив на поле сердца и яйца»
08.07.2019 15:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
«Не буду скрывать, что
Но нам нравится делать сюрпризы. Мы недавно выиграли чемпионат Польши, а шансов на это было не так много. Почему бы снова не удивить?
Чемпионат Беларуси проходит по системе «весна-осень», а это значит, что БАТЭ находится в середине сезона. Они сыграли 14 матчей, идут вторыми за брестским «Динамо». Для них это большой плюс, они в игровом тонусе. Мы только начали подготовку к сезону. Постараемся восполнить недостаток игровой практики, оставив на поле сердца и яйца. Не знаю, выиграем или нет, но обещаю, что команда даст бой», – заявил Бадия.
Напомним, первый матч БАТЭ и «Пяста» состоится 10 июля в Борисове.
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Полузащитник «Пяста» Бадия: «Постараемся восполнить недостаток игровой практики, оставив на поле сердца и яйца»
Полузащитник «Пяста» Херард Бадия оценил соперника команды по квалификации Лиги чемпионов.
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