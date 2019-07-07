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Ежи Дудек: «БАТЭ должен стать примером для нас. Клуб показывает, что при правильном управлении можно регулярно выходить в группу еврокубков»

08.07.2019 16:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-голкипер сборной Польши Ежи Дудек поделился мнением о противостоянии «Пяста» и БАТЭ в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Пришла пора «Пясту» выступить в Лиге чемпионов. Но сегодня никто не может сказать, насколько хорошая форма у команды Форналика.

Короткий отпуск и короткий подготовительный период, что довольно необычно для футбола, не позволяют проверить себя в полную силу на фоне серьезных соперников. Только в играх с БАТЭ «Пяст» сможет узнать, хорошо ли они подготовились к сезону.

Не думаю, что у «Пяста» совсем нет шансов. Конечно, БАТЭ – самый сложный соперник в первом раунде. Они опытнее, у них сбалансированный состав, больше денег. Но в прошлом сезоне «Пяст» показа, что для них это не проблема.

Одно из преимуществ польской команды – малая известность. «Пясту» будет проще удивить БАТЭ, чем, к примеру, «Легии», которая узнаваема на международной арене.

Также хорошо, что мы играем с командой из соседней страны, где все четко продумано с точки зрения инфраструктуры. Это не похоже на матчи, например, в Молдове, где приходится играть на заднем дворе.

БАТЭ должен стать примером для нас. Этот клуб показывает, что при правильном управлении, созидании, творческом подходе можно регулярно выходить в группу Лиги чемпионов или Лиги Европы, при этом команда выступает в лиге, которая слабее польской.

Мы знаем все о белорусской команде, плюс ко всему она находится под давлением, ведь вылет в первом раунде станет для них катастрофой. Для «Пяста» же каждый последующий положительный результат будет дополнением  чемпионству, – написал Дудек.

 
 
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Экс-голкипер сборной Польши Ежи Дудек поделился мнением о противостоянии «Пяста» и БАТЭ в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
 
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