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Главный тренер «Пяста»: «Безусловно, фаворитом противостояния является БАТЭ, но мы можем преподнести сюрприз»

08.07.2019 17:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Пяста» Вальдемар Форналик рассказал о готовности команды к матчам против БАТЭ.

- Готов ли «Пяст» к матчу с БАТЭ?

– Нелегко выйти на уровень, на котором находится соперник в разгар сезона. Тем не менее, мы сделали все, чтобы набрать оптимальную форму. На все вопросы ответит матч. Считаю, мы готовы конкурировать с БАТЭ.

- Сейчас вы, наверняка, знаете больше об игре БАТЭ, чем сразу после жеребьевки.

– Я раньше смотрел матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы и вспоминал матчи БАТЭ с «Челси» или «Арсеналом». Я много знал об этой команде, но последние наблюдение дали нам хорошее представление о команде.

- Трех спаррингов, сыгранных летом, будет достаточно, чтобы набрать оптимальные кондиции?

– В клуб пришло несколько новых игроков, но много изменений в составе не будет. Мы сыграли только три контрольных матча, потому что решили, что с учетом количества встреч, которые нас сейчас ожидают, этого количества спаррингов достаточно. В первой части сезона у нас минимум 3-4 поединка, которые будут сыграны через 3-4 дня.

- Преимуществом «Пяста» должно стать то, что клуб не потерял много игроков в межсезонье.

– У нас есть постоянный тренерский штаб и персонал, также как и у БАТЭ. Преимущество команды из Беларуси в том, что она находится в середине сезона и имеет опыт участия в европейских соревнованиях. Безусловно, фаворитом этого противостояния является БАТЭ, но мы можем преподнести сюрприз. До предыдущего сезона никто даже не думал, что «Пяст» может стать чемпионом Польши.

- Как команда отправится на матч в Беларусь?

– Это единственный плюс от противостояния с БАТЭ, потому что поездка на матч не будет хлопотной. Во вторник утром мы летим из Катовице в Минск. Наш тренер уже поехал в Беларусь и заберет нас из аэропорта, а затем отвезет в Борисов. Мы вернемся в Польшу сразу после матча, так что, вероятно, мы будем в Гливице среди ночи, – сказал Форналик.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Пяста» Вальдемар Форналик рассказал о готовности команды к матчам против БАТЭ.
 
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