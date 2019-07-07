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Макслайн вернет деньги всем, кто делал ставки на победу «Витебска»

08.07.2019 18:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Букмекерская компания Maxline вернет деньги всем, кто делал ставки на победу «Витебска» в матче 14-го тура чемпионата Беларуси против брестского «Динамо» (0:1).

«По мнению начальника аналитического отдела нашей компании Дмитрия Краснодубского главный судья матча «Витебск» – «Динамо-Брест» Алексей Кульбаков не справедливо вмешался в итог встречи, не назначив пенальти в ворота брестчан. Чтобы поддержать болельщиков нашего беттинг-партнера, мы готовы рассчитать все проигрышные ставки на то, что «Витебск» забьет, не проиграет и победит, с коэффициентом «1», – рассказал глава пресс-службы букмекерской компании Maxline Николай Ходасевич.

Для перерасчета ставок необходимо обратиться на bonus@maxline.by с указанием номера игрового счета, ставки, а также пометки «Витебск». Предложение распространяется на следующие ставки: Победа первой команды, Забьет: Витебск: Да, Победа 1-й команды или ничья.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Букмекерская компания Maxline вернет деньги всем, кто делал ставки на победу «Витебска» в матче 14-го тура чемпионата Беларуси против брестского «Динамо» (0:1).
 
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