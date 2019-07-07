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Слабашевич покинул «Ислочь»
08.07.2019 17:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник Артур Слабашевич расстался с «Ислочью» по соглашению сторон.
В текущем году защитник не получал много игровой практики, сыграв в восьми матчах чемпионата, а также в трех кубковых встречах. Всего на счету футболиста 99 матчей и 8 голов за команду Виталия Жуковского.
В сезоне-2018 болельщики признали Слабашевича лучшим игроком «Ислочи».
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