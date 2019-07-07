Слабашевич покинул «Ислочь»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Артур Слабашевич расстался с «Ислочью» по соглашению сторон.

В текущем году защитник не получал много игровой практики, сыграв в восьми матчах чемпионата, а также в трех кубковых встречах. Всего на счету футболиста 99 матчей и 8 голов за команду Виталия Жуковского.

В сезоне-2018 болельщики признали Слабашевича лучшим игроком «Ислочи».

Подробная статистика 30-летнего защитника здесь .