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Слабашевич покинул «Ислочь»

08.07.2019 17:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник Артур Слабашевич расстался с «Ислочью» по соглашению сторон.

В текущем году защитник не получал много игровой практики, сыграв в восьми матчах чемпионата, а также в трех кубковых встречах. Всего на счету футболиста 99 матчей и 8 голов за команду Виталия Жуковского.

В сезоне-2018 болельщики признали Слабашевича лучшим игроком «Ислочи».

Подробная статистика 30-летнего защитника здесь.

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Защитник Артур Слабашевич расстался с «Ислочью» по соглашению сторон.
 
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