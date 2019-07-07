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Николай Ходасевич: «Если минское «Динамо» перейдет в руки к Гуцериеву, он будет полностью формировать бюджет и захочет играть в РПЛ, для нас это плохо?»

08.07.2019 20:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич рассуждает на тему возможного включения минского «Динамо» в чемпионат России.

«Гуренко хочет, чтобы «Динамо» играло в чемпионате России. Я против. Но давайте просто представим такую ситуацию. За минским «Динамо» уже больше года фигурирует персона Михаила Гицериева. У него есть интерес в Беларуси, ему могут вручить и «Динамо». Наверное, российскому человеку хочется, чтобы его клуб играл в РПЛ. Возможно, в этом направлении и идут все переговоры.

Я просто буду задавать вопросы. Если минское «Динамо» перейдет в частные руки к Гуцериеву, и он будет полностью формировать бюджет и он захочет играть в РПЛ, для нас это плохо? Если «Динамо» выйдет из чемпионата Беларуси и не будет претендовать на еврокубковые квоты в нашем чемпионате, а будет бороться в РПЛ, для нас это плохо? Мы потеряем серьезную команду. Мы сможем с этим справиться? Наш чемпионат от этого сильно потеряет или нет? Или матчи минского «Динамо» в РПЛ еще больше привлекут внимание к белорусскому футболу?

Я хочу, чтобы «Динамо» осталось в чемпионате Беларуси, но гипотетически предполагаю, что оно может быть так», – сказал Ходасевич.

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Белорусский журналист Николай Ходасевич рассуждает на тему возможного включения минского «Динамо» в чемпионат России.
 
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