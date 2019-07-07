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Анатолий Байдачный: «Кадыров многим дарил джипы. Кто-то продал, а я берегу. До сих пор езжу на нем»
08.07.2019 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Анатолий Байдачный рассказал о работе в «Тереке».
- В Грозном тяжело было работать?
– Наоборот — очень легко. До «Терека» я часто работал там, где было тяжелое финансовое положение. Приходилось уговаривать игроков тренироваться и играть в полную силу. В Грозном же все вопросы и проблемы решались мгновенно. Они просто отсутствовали! И дисциплина была великолепная, почти военная. Вице-президентом работал Хайдар Алханов. Он сам бывший тренер, приходил на тренировки, подсказывал, обсуждали с ним разные моменты. Вспоминаю Грозный с теплотой.
- Но однажды, после поражения, всю команду вывезли в военный лагерь.
– Так, проверили на вшивость. Но я сразу начал заступаться за всех, выступать. Вы же знаете мой характер.
- Еще там вам Рамзан Кадыров джип подарил на день рождения.
– Он многим дарил. Кто-то продал, а я берегу. И у меня предлагали купить, но я рассудил: это же подарок! До сих пор езжу на нем, — сказал Байдачный.
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Белорусский специалист Анатолий Байдачный рассказал о работе в «Тереке».
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