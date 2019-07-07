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Анатолий Байдачный: «Кадыров многим дарил джипы. Кто-то продал, а я берегу. До сих пор езжу на нем»

08.07.2019 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Анатолий Байдачный рассказал о работе в «Тереке».

- В Грозном тяжело было работать?

– Наоборот — очень легко. До «Терека» я часто работал там, где было тяжелое финансовое положение. Приходилось уговаривать игроков тренироваться и играть в полную силу. В Грозном же все вопросы и проблемы решались мгновенно. Они просто отсутствовали! И дисциплина была великолепная, почти военная. Вице-президентом работал Хайдар Алханов. Он сам бывший тренер, приходил на тренировки, подсказывал, обсуждали с ним разные моменты. Вспоминаю Грозный с теплотой.

- Но однажды, после поражения, всю команду вывезли в военный лагерь.

– Так, проверили на вшивость. Но я сразу начал заступаться за всех, выступать. Вы же знаете мой характер.

- Еще там вам Рамзан Кадыров джип подарил на день рождения.

– Он многим дарил. Кто-то продал, а я берегу. И у меня предлагали купить, но я рассудил: это же подарок! До сих пор езжу на нем, — сказал Байдачный.

 
 
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Белорусский специалист Анатолий Байдачный рассказал о работе в «Тереке».
 
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