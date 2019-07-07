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Матерухин подписал просмотровый контракт с минским «Динамо»
08.07.2019 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
37-летний нападающий Александр Матерухин подписал просмотровый контракт с минским «Динамо».
В прошедшем сезоне нападающий выступал в чемпионате ВХЛ за клуб «Югра» (Ханты-Мансийск), где в 49 поединках набрал 35 очков (12+23) по системе гол+пас, получил 36 минут штрафа и заработал показатель полезности «+18». Также в 3 играх кубка Петрова он отдал результативный пас и получил 5 минут штрафа.
Напомним, Матерухин выступал за «Динамо» с 2013 по 2018 год.
Уже начали принимать ставки на чемпиона КХЛ-2019/20.
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