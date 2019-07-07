Источник материала: Tribuna.com

37-летний нападающий Александр Матерухин подписал просмотровый контракт с минским «Динамо».

В прошедшем сезоне нападающий выступал в чемпионате ВХЛ за клуб «Югра» (Ханты-Мансийск), где в 49 поединках набрал 35 очков (12+23) по системе гол+пас, получил 36 минут штрафа и заработал показатель полезности «+18». Также в 3 играх кубка Петрова он отдал результативный пас и получил 5 минут штрафа.

Напомним, Матерухин выступал за «Динамо» с 2013 по 2018 год.