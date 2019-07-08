Зайцев о создании ПФЛ: «Создана рабочая группа, которая контактирует с коллегами в других странах. Держим федерацию в курсе переговоров»

Источник материала: Tribuna.com

Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев поделился с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Щурко мечтой о создании в Беларуси профессиональной футбольной лиги.

- Как сделать наш футбольный чемпионат лучше?

– Думаю, это общая задача. В Европе только пять стран не имеют профессиональной футбольной лиги. Над этим вопросом работаю с тех пор, как меня избрали членом исполкома федерации. Создана рабочая группа, которая контактирует с коллегами в других странах. Мы держим федерацию в курсе переговоров, и я нахожу понимание с ее стороны.

- Готовьтесь также ощутить ревность других белорусских клубов, наверняка считающих, что профессиональную лигу Брест будет делать «под себя».

– Нет уж, мы это проходили вместе с Анатолием Капским. В 2017 году хотели поднять вопрос, но все остальные очень резко напряглись. И именно по этой причине. Ошибку повторять не будем. Безусловно, нам необходимо создать самостоятельный независимый орган. И он будет только потому, что нужен всем.

Почему в белорусских клубах бюджеты и зарплаты в разы ниже, чем в российских? Недофинансирование, недораскрученность бренда и отсутствие многих механизмов работы со спонсорами и инвесторами. Никто не говорит, что будет все и сразу, но мы пройдем этот путь и сделаем добротный европейский чемпионат. Каждый клуб должен быть уверен, что профессиональная лига протянет руку помощи, если он будет испытывать проблемы с формированием бюджета. Но в первую очередь помощь станет выражаться в налаживании механизма зарабатывания денег самими. В ином случае мы будем слабыми и беззащитными, вечно висящими на шее у государства.

На самом деле никто и не рассматривал бы вопрос о переходе в российский чемпионат, если бы белорусские клубы ежегодно получали от профессиональной лиги суммы, эквивалентные нескольким миллионам долларов.

- Какая красивая мечта.

– Мечты сбываются, просто их воплощением надо заниматься профессионально, шаг за шагом. Я уже слишком глубоко занырнул в эту тему, чтобы из нее выйти. Я этого никогда не сделал бы, если бы не был уверен в успехе предприятия. Уже скоро мы обратимся с предложениями в федерацию футбола, и вы увидите практические шаги.

- Однако приятно, что в нашем футболе появился новый Капский. Такую убежденность в реализации своих грандиозных планов я встречал только у него.

– Мне был очень симпатичен этот человек. И Анатолий Анатольевич оказался единственным, кто был готов сражаться за эту идею. Но тогда мы решили, что время ее воплощения в жизнь еще не пришло. А сейчас пора, – сказал Зайцев.