ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зайцев о создании ПФЛ: «Создана рабочая группа, которая контактирует с коллегами в других странах. Держим федерацию в курсе переговоров»

08.07.2019 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев поделился с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Щурко мечтой о создании в Беларуси профессиональной футбольной лиги.

- Как сделать наш футбольный чемпионат лучше?

– Думаю, это общая задача. В Европе только пять стран не имеют профессиональной футбольной лиги. Над этим вопросом работаю с тех пор, как меня избрали членом исполкома федерации. Создана рабочая группа, которая контактирует с коллегами в других странах. Мы держим федерацию в курсе переговоров, и я нахожу понимание с ее стороны.

- Готовьтесь также ощутить ревность других белорусских клубов, наверняка считающих, что профессиональную лигу Брест будет делать «под себя».

– Нет уж, мы это проходили вместе с Анатолием Капским. В 2017 году хотели поднять вопрос, но все остальные очень резко напряглись. И именно по этой причине. Ошибку повторять не будем. Безусловно, нам необходимо создать самостоятельный независимый орган. И он будет только потому, что нужен всем.

Почему в белорусских клубах бюджеты и зарплаты в разы ниже, чем в российских? Недофинансирование, недораскрученность бренда и отсутствие многих механизмов работы со спонсорами и инвесторами. Никто не говорит, что будет все и сразу, но мы пройдем этот путь и сделаем добротный европейский чемпионат. Каждый клуб должен быть уверен, что профессиональная лига протянет руку помощи, если он будет испытывать проблемы с формированием бюджета. Но в первую очередь помощь станет выражаться в налаживании механизма зарабатывания денег самими. В ином случае мы будем слабыми и беззащитными, вечно висящими на шее у государства.

На самом деле никто и не рассматривал бы вопрос о переходе в российский чемпионат, если бы белорусские клубы ежегодно получали от профессиональной лиги суммы, эквивалентные нескольким миллионам долларов.

- Какая красивая мечта.

– Мечты сбываются, просто их воплощением надо заниматься профессионально, шаг за шагом. Я уже слишком глубоко занырнул в эту тему, чтобы из нее выйти. Я этого никогда не сделал бы, если бы не был уверен в успехе предприятия. Уже скоро мы обратимся с предложениями в федерацию футбола, и вы увидите практические шаги.

- Однако приятно, что в нашем футболе появился новый Капский. Такую убежденность в реализации своих грандиозных планов я встречал только у него.

– Мне был очень симпатичен этот человек. И Анатолий Анатольевич оказался единственным, кто был готов сражаться за эту идею. Но тогда мы решили, что время ее воплощения в жизнь еще не пришло. А сейчас пора, – сказал Зайцев.

 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев поделился с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Щурко мечтой о создании в Беларуси профессиональной футбольной лиги.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Матерухин подписал просмотровый контракт с минским «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика