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Роджер Федерер: «Помню, на US Open проиграл в трех сетах Мирному и с горя пошел в McDonald’s в третьем часу ночи»

09.07.2019 08:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Роджер Федерер рассказал о самочувствии после разгрома Маттео Берреттини (6:1, 6:2, 6:2) в четвертом круге «Уимблдона».

– По сути, позади две недели «Уимблдона»: тренировочная и с матчами. Естественно, что качество игры повышается: ты уже знаешь, как летит мяч, бьешь ближе к линиям. Сегодня все прошло великолепно. Я ожидал сложного матча с минимумом шансов, а получилось примерно наоборот.

Вы в невероятной форме в свои 37. Какие изменения вы в связи с возрастом вносите в свою игру?

– Не так много. Разминаться приходится дольше – это не очень интересно. Мне нравилось, когда в 21 или 19 нужно было просто попрыгать на месте. А сейчас у нас целые программы, и я такой: а это все обязательно? Наверное, обязательно, так что я слушаюсь и делаю. Когда меня это совсем достанет, я или в теннис перестану играть, или сначала перестану заниматься этим.

Опыт очень помогает: я играл и на ветру – как с Рафой на «Ролан Гаррос», – и в темноте – как здесь и в других местах. После стольких лет меня уже ничем не удивишь; я знаю, что на этой стороне корта не тяжелее, чем на противоположной, – тем более, мы ими меняемся.

По части физического состояния для меня всегда качество было важнее количества, потому что я знаю, что очень важно давать организму отдохнуть.

(Убальдо Сканагатта) Роджер, мне нужна ваша помощь. Я видел, как Берреттини играл в Штутгарте и Галле...

– Не видел вас в Галле, но допустим.

Да, на турнире меня не было, но я видел матчи.

– Ага, легким путем пошли. Перед телевизором на диване (смех).

Ну да. Так вот сегодня утром я написал: не вижу, как Берреттини может обыграть Федерера, но он не проиграет 1:6, 2:6, 2:6...

– Ваш вопрос: пора ли вам менять работу (смех)?

Что вы с ним сделали перед выходом на корт, что он был в таком оцепенении?

– (Смеется.) Ничего такого. Я сказал ему: «Привет». Он обычно подает первую со средней скоростью за 200 км/ч, вторую – 170. А сегодня он подал три эйса. Очевидно, что для него это не норма. Возможно, это связано с условиями: мячами, кортом, погодой. Может, поначалу он нервничал. Я же был в игре, много мячей принял – опять-таки сегодняшние условия этому способствовали. Если бы они были побыстрее, мы могли бы увидеть матч, которого ожидал я.

А мне увольняться?

– Пока не надо. Поговорим через пару дней.

В вашей молодости было поражение вроде того, что вы нанесли Берреттини сегодня, которое в итоге пошло вам на пользу?

– Его тренер сказал мне спасибо, а я такой: за что? А он: «Ему полезно получить такой урок». Обожаю итальянцев – вы такие веселые.

Я помню US Open против Агасси – 1:6, 2:6, 4:6, по-моему. А я перед матчем думал, что могу его обыграть. А потом тебя выносят с корта и ты едешь домой, не понимая, что произошло. А потом понимаешь: просто надо работать больше. Все очень просто.

Еще был матч с Максом Мирным на US Open. Мы тогда часов десять провели на кортах в ожидании матча – нас поставили, по-моему, на восьмой корт в 11 вечера. Я проиграл в трех и потом с горя пошел в McDonald’s в третьем часу ночи, не понимая, как так вышло. Бывают такие необъяснимые сокрушительные поражения, но именно в такие моменты важно правильно оценить ситуацию и сделать так, чтобы за этим шагом назад последовали два вперед. Надеюсь, Маттео сделает именно это.

 
 
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Роджер Федерер рассказал о самочувствии после разгрома Маттео Берреттини (6:1, 6:2, 6:2) в четвертом круге «Уимблдона».
 
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