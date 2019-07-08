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Крэйг Вудкрофт: «Будет мастеровитая команда, будем выходить заряженными на каждый матч — попадем в плей-офф»

09.07.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал, что команда будет играть в агрессивный хоккей.

— Следили за выступлением команды в «регулярке»-2018/19?

— Конечно. Не боюсь произошедшего в прошлом сезоне. Клуб нашел правильный вектор развития. Сейчас на повестке дня отбор игроков, смотрим на их навыки и умения. В то же время продолжаем изучать иностранный рынок, чтобы дополнить ростер легионерами, которые сделают игру остроатакующей. Будет мастеровитая команда, будем выходить заряженными на каждый матч — попадем в плей-офф.

— Золото на последнем ЧМ завоевала сборная Финляндии, проповедовавшая командный, но не остроатакующий хоккей. Может, нам полезен ее опыт?

— Действительно, финны играют от обороны, и это приносит плоды. Однако я придерживаюсь другой модели — агрессивной, силовой, с давлением. Да, изучим стиль Суоми в деталях, но будем ориентироваться на свой, со множеством бросков по воротам. Что на самом деле можем перенять, так это умение играть друг за друга, не имея звезд, – сказал Вудкрофт.

Уже начали принимать ставки на чемпиона КХЛ-2019/20.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал, что команда будет играть в агрессивный хоккей.
 
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