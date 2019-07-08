Сергей Ковальчук: «Европейские игры в Минске посетило 35 тысяч иностранцев»

Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук подвел итог Европейских игр в Минске.

25 тысяч иностранных болельщиков купили билеты на Европейские игры в Минске

«Официально было продано 213 тысяч билетов. 12,7 тысячи из них было продано иностранным туристам. Еще около 7 тысяч иностранцев были приглашены различными общественными организациями для участия в Играх. Это уже считаем 20 тысяч.

Наши билетные туроператоры реализовали 15 тысяч пакетов. Это не берем иностранцев, имею в виду жителей ближнего зарубежья: России, Украины, Казахстана. У нас были туристы из Китая. 35 тысяч — это официальная информация без учета гостей, которые приезжали в страну сами», — цитирует Ковальчука TUT.BY со ссылкой на « Беларусь 1 ».