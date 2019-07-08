ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валерий Мельников: «БАТЭ в «классико» выглядел слишком вальяжным. Поляки такого пижонства не простят»

09.07.2019 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Чемпион СССР в составе минского «Динамо» Валерий Мельников высказался о матче «Динамо» Минск – БАТЭ.

«Посмотрел суперклассико, в котором БАТЭ обыграл минское «Динамо», и, признаться, призадумался: БАТЭ выглядел слишком вальяжным, а «Динамо» — как утопающий, который отчаянно машет в воде руками, пытаясь ухватиться за соломину. Понятно, что Сергей Гуренко вынужден спасать команду как может, бросает в бой молодежь, но она, будем откровенны, пока сыровата. Думаю, что этот сезон в плане амбициозных задач для минчан уже можно считать потерянным и тренерскому штабу необходимо сосредоточенно и скрупулезно строить коллектив на будущее.

Не порадовал и БАТЭ. Видно, что ребята хорошие, класс есть. Но забили гол и тут же остановились, стали катать мячик туда‑сюда. В нашем чемпионате это еще может принести результат, но скоро ведь квалификация Лиги чемпионов, а там — польский «Пяст». Поляки такого пижонства не простят», – сказал Мельников.

Уже есть кэфы на чемпиона Англии! Можно не переживать, ведь “Марафон” вернет деньги за первую ставку

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпион СССР в составе минского «Динамо» Валерий Мельников высказался о матче «Динамо» Минск – БАТЭ.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Неманя Милич: «Уверен, БАТЭ по силам выйти в группу Лиги чемпионов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика