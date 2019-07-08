Валерий Мельников: «БАТЭ в «классико» выглядел слишком вальяжным. Поляки такого пижонства не простят»

Источник материала: Tribuna.com

Чемпион СССР в составе минского «Динамо» Валерий Мельников высказался о матче «Динамо» Минск – БАТЭ.

«Посмотрел суперклассико, в котором БАТЭ обыграл минское «Динамо», и, признаться, призадумался: БАТЭ выглядел слишком вальяжным, а «Динамо» — как утопающий, который отчаянно машет в воде руками, пытаясь ухватиться за соломину. Понятно, что Сергей Гуренко вынужден спасать команду как может, бросает в бой молодежь, но она, будем откровенны, пока сыровата. Думаю, что этот сезон в плане амбициозных задач для минчан уже можно считать потерянным и тренерскому штабу необходимо сосредоточенно и скрупулезно строить коллектив на будущее.

Не порадовал и БАТЭ. Видно, что ребята хорошие, класс есть. Но забили гол и тут же остановились, стали катать мячик туда‑сюда. В нашем чемпионате это еще может принести результат, но скоро ведь квалификация Лиги чемпионов, а там — польский «Пяст». Поляки такого пижонства не простят», – сказал Мельников.