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Прядкин о расширении РПЛ: «Белорусские, казахские команды хотят играть в еврокубках, средства от УЕФА помогают им выживать. Но пока все прорабатываем»

09.07.2019 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что идея расширения лиги отложена до 2022 года.

«При масштабах нашей страны было бы хорошо, чтобы у нас было больше команд в чемпионате. Но надо учитывать финансовую стабильность клубов. Пока мы не готовы к этому.

Дальше появилось предложение Гинера о привлечении зарубежных команд. Мы провели встречи с белорусами, другими странами. Нам дано поручение проработать этот вопрос, но пока это сложно осуществимо.

Очень многих представителей других стран настораживает выход в еврокубки. Им будет сложно конкурировать с нашими клубами.

Белорусские, казахские, армянские команды хотят играть в еврокубках, средства от УЕФА помогают им выживать, существовать. Но пока все прорабатываем.

Поэтому вопрос об увеличении можно рассматривать только после 2022 года. В этот год национальные чемпионаты будут сокращены на полтора месяца из-за ЧМ. Нам придется убирать все туры из ноября и декабря.

Также прорабатываем увеличение количества игр в рамках 16 команд в чемпионате. Дюкову готовы доложить о тех вариантах, которые возможны с учетом нашего плотного календаря», – заявил Прядкин.

 
 
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