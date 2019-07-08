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Базанов сравнил Беларусь с Исландией: «У них 336 тысяч населения и 112 футбольных полей. 12 манежей и еще столько же построят»

09.07.2019 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 Председатель АБФФ Владимир Базанов сравнил футбольную инфраструктуру Исландии и Беларуси.

— Проекты — хорошо, но деньги на это есть? 

— Строительство стадионов будет финансироваться по линии ФИФА и УЕФА. На следующий год запланировано строительство стадиона для  детей в Барановичах,  в планах построить такие же арены в Молодечно, Волковыске, Речице и Полоцке.

Вы знаете, почему Исландия сегодня не на задворках мирового футбола, а среди лидеров? У них сейчас в стране на 336 тысяч населения 112 футбольных полей. 12 манежей и еще столько же построят. В Исландии снизился уровень наркомании, табакокурения, употребления спиртных напитков. У исландцев всего 100 профессиональных футболистов, а из 23 футболистов национальной сборной 22 играют в престижных европейских клубах. Вот какого они достигли результата! Но к это надо идти с самого низа, – сказал Базанов.

Победа “Витебска” – 3,8, победа “Динамо” – 1,9.

 
 
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Председатель АБФФ Владимир Базанов сравнил футбольную инфраструктуру Исландии и Беларуси.
 
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