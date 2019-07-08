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Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Астана» против ЧФР, «Карабах» – «Партизани»

09.07.2019 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В первых матчах 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» сыграет с ЧФР, «Арарат-Армения» примет АИК, «Карабах» – с «Партизани».

Лига чемпионов

1-й квалификационный раунд

Первые матчи

Астана Казахстан – ЧФР Румыния
Дата проведения
9 июля, 16.00, «Астана Арена»
Онлайн матча
Арарат-Армения Армения – АИК Швеция
Дата проведения
9 июля, 17.00, «Cтадион футбольной академии Армении»
Онлайн матча
Сараево Босния и Герцеговина – Селтик Шотландия
Дата проведения
9 июля, 20.45, «Олимпийский стадион Асима Ферхатовича»
Онлайн матча
Судува Литва – Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
9 июля, 21.00, «Мариямполес Спорто Центрас»
Онлайн матча
Партизани Албания – Карабах Азербайджан
Дата проведения
10 июля, 18.30, «Сельман Стермаси»
Онлайн матча
Ференцварош Венгрия – Лудогорец Болгария
Дата проведения
10 июля, 21.00, «Групама-Арена»
Онлайн матча
Слован Братислава Словакия – Сутьеска Никшич Черногория
Дата проведения
10 июля, 21.15, «Stadion Tehelné pole»
Онлайн матча
Линфилд Северная Ирландия – Русенборг Норвегия
Дата проведения
10 июля, 21.45, «Виндзор Парк»
Онлайн матча
Дандолк Ирландия – Рига Латвия
Дата проведения
10 июля, 21.45, «Ориэл Парк»
Онлайн матча
Валюр Исландия – Марибор Словения
Дата проведения
10 июля, 23.00, «Водафонволлуринн»
Онлайн матча

 

Шериф Молдова – Сабуртало Грузия
Дата проведения
10 июля, 20.00, «Шериф»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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В первых матчах 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» сыграет с ЧФР, «Арарат-Армения» примет АИК, «Карабах» – с «Партизани».
 
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