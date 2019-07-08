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Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Астана» против ЧФР, «Карабах» – «Партизани»
09.07.2019 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первых матчах 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» сыграет с ЧФР, «Арарат-Армения» примет АИК, «Карабах» – с «Партизани».
Лига чемпионов
1-й квалификационный раунд
Первые матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Астана» против ЧФР, «Карабах» – «Партизани»
В первых матчах 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» сыграет с ЧФР, «Арарат-Армения» примет АИК, «Карабах» – с «Партизани».
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