Базанов о зарплате детских тренеров: «500-700 рублей. Безусловно, это мало»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов высказался о развитии детско-юношеского футбола.

– Знаю, что и с детскими тренерами есть проблемы…

– Есть, конечно, никто же этого не скрывает. Некоторые работают на нескольких работах, потому что не хватает денег. Мы вот сейчас думаем, что нужно сделать, чтобы у того же детского тренера как минимум тысяча рублей была зарплата, решаем вопрос на разных уровнях. Кстати, Молодечненскую СДЮШОР хотим сделать образцовой школой, и уже на опыте ее работы будем совершенствовать работу в других регионах.

– Сколько сейчас получает детский тренер?

– Думаю, 500–700 рублей, не больше. Но в разных школах по-разному.

– Это мало?

– Безусловно, мало. Человек вместо того, чтобы на основной работе сконцентрироваться, думает, где еще подработать. Всем известно, что бывает, когда гоняешься за двумя зайцами, – сказал Базанов.