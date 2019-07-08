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Базанов о зарплате детских тренеров: «500-700 рублей. Безусловно, это мало»

09.07.2019 15:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов высказался о развитии детско-юношеского футбола.

– Знаю, что и с детскими тренерами есть проблемы…

– Есть, конечно, никто же этого не скрывает. Некоторые работают на нескольких работах, потому что не хватает денег. Мы вот сейчас думаем, что нужно сделать, чтобы у того же детского тренера как минимум тысяча рублей была зарплата, решаем вопрос на разных уровнях. Кстати, Молодечненскую СДЮШОР хотим сделать образцовой школой, и уже на опыте ее работы будем совершенствовать работу в других регионах.

– Сколько сейчас получает детский тренер?

– Думаю, 500–700 рублей, не больше. Но в разных школах по-разному.

– Это мало?

– Безусловно, мало. Человек вместо того, чтобы на основной работе сконцентрироваться, думает, где еще подработать. Всем известно, что бывает, когда гоняешься за двумя зайцами, – сказал Базанов.

Победа “Витебска” – 3,8, победа “Динамо” – 1,9.

 
 
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Председатель АБФФ Владимир Базанов высказался о развитии детско-юношеского футбола.
 
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