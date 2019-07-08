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Дисквалифицированный на 4 года за допинг Маньини спас 45-летнего гея, который плавал на надувном единороге и чуть не утонул

09.07.2019 15:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Двукратный чемпион мира по плаванию итальянец Филиппо Маньини спас тонувшего человека. 

Инцидент произошел на Сардинии. 45-летний Андреа Бенедетто и его супруг плавали на надувном единороге. Бенедетто соскользнул с единорога в море и стал тонуть – вода оказалась слишком холодной, из-за чего у него свело ноги. 

Друзья супружеской пары, находившиеся на берегу, заметили, что Бенедетто тонет, и стали звать на помощь. 

Маньини, услышавший крик, быстро доплыл до тонущего и помог ему держать голову над водой, пока не прибыли спасатели.

«Я просто сделал то, что должен был сделать», – прокомментировал позже бывший пловец. 

Помимо двух золотых медалей ЧМ, на счету Маньини серебро Мельбурна-2007 и бронза Казани-2015 (в эстафетах 4 по 100 м). Также он является бронзовым призером Олимпийских игр-2004 в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. 

В 2018 году Маньини был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил. 

 
 
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Двукратный чемпион мира по плаванию итальянец Филиппо Маньини спас тонувшего человека.
 
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