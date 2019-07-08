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Сергей Ясинский: «Зная, какой Хубутия человек, никогда не подумаешь, что он может специально зарабатывать пенальти»

09.07.2019 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский высказался о центральном защитнике команды.

– Давайте поговорим о руке Хубутии. Вам не кажется подозрительным, что этот футболист за короткий отрезок времени привозит второй необязательный пенальти?

– Не искал бы здесь какого-то заговора. Любой профессионал не увидит тут преднамеренности. В матче с Брестом Ака боролся с самым сильным футболистом соперников во время стандарта. Естественно, игроки особо не жаловали друг друга и пихались руками, корпусами… На повторе отлично видно, как Денис отпихивает Аку руками, а тот пытается вернуться в контакт и бросается к Лаптеву… В этой ситуации он больше смотрел на соперника, а не на мяч.

Не могу назвать игру рукой Хубутии специальной. Примерно в такой ситуации оказался Нойок. Он же не стремился отбить мяч рукой. Я бы не стал говорить о какой-то намеренности или нескординированности Хубутии. Здесь все сводится к другому: если был пенальти в моменте с Акой, то такой же пенальти был и в эпизоде с Нойоком.

Момент в игре с минским «Динамо»? Это просто смех. Зная, какой Ака человек, никогда не подумаешь, что он может специально зарабатывать пенальти. Видел, как он переживает по этому поводу. Моя задача – психологически его восстановить, чтобы он был далек от различных мыслей. Я не верю, что он делал что-то специально, – сказал Ясинский.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский высказался о центральном защитнике команды.
 
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