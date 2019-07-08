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Уимблдон. Свитолина, Серена, Халеп и Стрыцова вышли в 1/2 финала
09.07.2019 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На «Уимблдоне» украинка Элина Свитолина, семикратная чемпионка Серена Уильямс, экс-первая ракетка мира Симона Халеп и Барбора Стрыцова вышли в 1/2 финала.
Сетка турнира
Уимблдон
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
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