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Уимблдон. Свитолина, Серена, Халеп и Стрыцова вышли в 1/2 финала

09.07.2019 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На «Уимблдоне» украинка Элина Свитолина, семикратная чемпионка Серена Уильямс, экс-первая ракетка мира Симона Халеп и Барбора Стрыцова вышли в 1/2 финала.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Серена Уильямс (США)  Элисон Риск (США)
6:4|4:6|6:3
Дата проведения
9 июля, 15.11
Онлайн матча

Симона Халеп (Румыния)  Чжан Шуай (Китай)
7:6|6:1
Дата проведения
9 июля, 15.07
Онлайн матча

Элина Свитолина (Украина)  Каролина Мухова (Чехия)
7:5|6:4
Дата проведения
9 июля, 17.22
Онлайн матча

Барбора Стрыцова (Чехия)  Йоханна Конта (Великобритания)
7:6|6:1
Дата проведения
9 июля, 17.50
Онлайн матча

Знаешь, кто победит в предстоящем матче на «Уимблдоне»? Если первая ставка не зайдет, «Марафон» вернет деньги

 
 
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На «Уимблдоне» украинка Элина Свитолина, семикратная чемпионка Серена Уильямс, экс-первая ракетка мира Симона Халеп и Барбора Стрыцова вышли в 1/2 финала.
 
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