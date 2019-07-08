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Главный тренер «Пяста»: «По «Борисов-Арене» видно, что БАТЭ – это клуб с большим потенциалом и отличной организацией»

09.07.2019 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер польского «Пяста» Вальдемар Форналик рассказал о подготовке к встрече с БАТЭ.

– За сутки до матча вас что-нибудь беспокоит? Какие эмоции испытываете, зная, что скоро предстоит дебют?

– Действительно, мы впервые выступит в Лиге чемпионов, поэтому у игроков совершенно иное настроение. Новый турнир – это и новый ценный опыт. Я бы не сказал, что в коллективе чувствуется какая-то нервозность. Это просто более эмоциональное предвкушение чего-то неизведанного, поэтому с нетерпением ждем завтрашней игры.

– Подготовка к еврокубковой кампании чем-то отличалась от преддверия матчей чемпионата Польши?

– Я бы вообще не стал сравнивать эти вещи. Лига чемпионов – это одно, а «Экстракляса» – абсолютно другое. Повторюсь, это новый для нас опыт, и никаких параллелей не вижу. Скорее, сравнил бы статусность Лиги чемпионов, даже первых квалификационных раундов, с матчами сборных.

– Какую тактику изберет «Пяст» на первый, гостевой, матч против БАТЭ?

– Безусловно, у нас будет определенный план на игру, но это не значит, что мы будем придерживаться его от начала до конца. Обстоятельства, ход игры и происходящее на поле могу заставить его поменять. Мы хорошо разобрали соперника, увидели его сильные стороны, посмотрели видео его матчей, поэтому знаем, чего от него можно ожидать.

– Ваш коллега Алексей Бага сделал комплимент польскому чемпионату, связанный с инфраструктурой. Вы увидели «Борисов-Арену». Можете ли сравнить ее со стадионами вашей страны?

– Это отличный объект. Уже по одному стадиону видно, что это клуб с большим потенциалом и отличной организацией. Хотя ее и не видел, знаю, что у БАТЭ отличная тренировочная база. Мы к этому только стремимся. Борисовчане – клуб высокого уровня, нам тоже нужно развиваться по такому образцу, – заявил Форналик.

БАТЭ пройдет «Пяст» – 1,5. Если первая ставка неудачная, то «Марафон» вернет деньги

 
 
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Главный тренер польского «Пяста» Вальдемар Форналик рассказал о подготовке к встрече с БАТЭ.
 
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