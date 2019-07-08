Березкин о «Пясте»: «Чемпионом Польши просто так стать невозможно»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Евгений Березкин оценил уровень «Пяста».

– Один из футболистов «Пяста» сказал, что они оставят на поле сердца и яйца. Что вы оставите?

– Пожалуйста. Мы оставим душу и сердце.

– Какой уровень «Пяста»?

– Чемпионом Польши просто так стать невозможно. Там очень много команд, которые претендуют на это место.

– Чемпионом Беларуси просто так становятся?

– Ни в коем случае. Про Польшу я к тому, что непростой соперник, – сказал Березкин.