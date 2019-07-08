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Березкин о «Пясте»: «Чемпионом Польши просто так стать невозможно»
09.07.2019 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Евгений Березкин оценил уровень «Пяста».
– Один из футболистов «Пяста» сказал, что они оставят на поле сердца и яйца. Что вы оставите?
– Пожалуйста. Мы оставим душу и сердце.
– Какой уровень «Пяста»?
– Чемпионом Польши просто так стать невозможно. Там очень много команд, которые претендуют на это место.
– Чемпионом Беларуси просто так становятся?
– Ни в коем случае. Про Польшу я к тому, что непростой соперник, – сказал Березкин.
БАТЭ и «Пяст» забьют в первом матче – 2,1
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