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Березкин о «Пясте»: «Чемпионом Польши просто так стать невозможно»

09.07.2019 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Евгений Березкин оценил уровень «Пяста».

– Один из футболистов «Пяста» сказал, что они оставят на поле сердца и яйца. Что вы оставите?

– Пожалуйста. Мы оставим душу и сердце.

– Какой уровень «Пяста»?

– Чемпионом Польши просто так стать невозможно. Там очень много команд, которые претендуют на это место.

– Чемпионом Беларуси просто так становятся?

– Ни в коем случае. Про Польшу я к тому, что непростой соперник, – сказал Березкин.

БАТЭ и «Пяст» забьют в первом матче – 2,1

 
 
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Полузащитник БАТЭ Евгений Березкин оценил уровень «Пяста».
 
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