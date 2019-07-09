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Виктор Гончаренко: «Если у ЦСКА будут тяжелые времена, у нас есть кому продавать плов, лимонад, пиво»

10.07.2019 07:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи с болельщиками. 

– На днях проходила встреча игроков команды с болельщиками в новом формате. Как оцените этот опыт?

– Думаю, всем это понравилось: и нашим игрокам, и болельщикам, и фанатам, и молодым ребятам, которые пришли первый раз. Это привлекает. Близость команды для многих была в диковинку. Приятно, что болельщики тепло отзывались, и ребята, несмотря на усталость, хорошо к этому формату отнеслись.

Сейчас мы знаем, если у клуба будут тяжелые времена, то у нас есть кому продавать плов, лимонад, Помаз (Илья Помазун – прим. Tribuna.com) пиво будет продавать. Мы готовы к любому форс-мажору», – сказал Гончаренко.

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи с болельщиками.
 
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