За время Европейских игр было продано сувениров на 595 тыс долларов

Источник материала: Tribuna.com

За время Европейских игр было продано сувениров на 1,22 млн рублей (595 тыс долларов). Об этом сообщила начальник отдела организации торговли и общепита ГУПР Мингорисполкома Ольга Езапенкова.

По данным ГУПР Мингорисполкома, средний чек покупки составлял от 20 до 50 рублей, а в торговых объектах, расположенных в деревнях спортсменов, тратили в среднем по 100 рублей.