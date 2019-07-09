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За время Европейских игр было продано сувениров на 595 тыс долларов
10.07.2019 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
За время Европейских игр было продано сувениров на 1,22 млн рублей (595 тыс долларов). Об этом сообщила начальник отдела организации торговли и общепита ГУПР Мингорисполкома Ольга Езапенкова.
По данным ГУПР Мингорисполкома, средний чек покупки составлял от 20 до 50 рублей, а в торговых объектах, расположенных в деревнях спортсменов, тратили в среднем по 100 рублей.
Победа «Витебска» – 3,8, победа «Динамо» – 1,9.
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