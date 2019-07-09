Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Праздник спорта и задора

Соревнования летней районной спартакиады среди работников предприятий и учреждений города и района, посвящённые Дню Независимости Республики Беларусь, прошли 2 июля на центральном стадионе в Городке.





Честь своих коллективов отстаивали около сорока представителей десяти учреждений и предприятий. Легкоатлетическое многоборье включало в себя несколько этапов: бег на дистанции 200 и 400 м, спринтерский бег и прыжки в длину с места. Среди мужчин первым в многоборье стал Дмитрий Соболевский (ГГАТК), второе место — у Ильи Самсоненко (воинская часть), третье — у Николая Петухова (Городокский райисполком). Среди женщин самые лучшие результаты у Натальи Миролюбовой из РОВД, уступила ей и заняла второе место Екатерина Шкуратова (Городокский лесхоз), третьей стала Екатерина Грудинская (ЦРБ). В эстафете 4 по 100 м приняли участие по трое мужчин и одной женщине из каждой команды. Самыми быстрыми оказались спортсмены из РОВД, на втором месте — ГГАТК, на третьем — команда райисполкома. В общекомандном зачёте по лёгкой атлетике пальма первенства у городокских милиционеров, на втором месте — команда райисполкома, на третьем — воинской части.

Нешуточные страсти кипели возле площадки по мини-футболу, где за места на пьедестале почёта сражались спортсмены из учреждений и предприятий города. В результате первое место заняла команда ГПКиТС, второе — РОЧС, третье — РОВД. На волейбольной площадке не было равных городокским спасателям, которые стали первыми, второе место удержала команда колледжа, третье — воинской части.

В личном зачёте по дартсу среди мужчин первое место у Александра Банькова (райгаз), второе — у Виталия Кузьменко (ГПКиТС), третье — у Петра Коробача (райисполком). Самой меткой среди женщин стала Валентина Томашева (лесхоз), на втором и третьем местах — Кристина Лыхолат (райисполком) и Наталья Миролюбова (РОВД). В стрельбе из пневматической винтовки лучшими оказались представители воинской части. Первые места среди мужчин и женщин заняли Михаил Смирнов и Анастасия Сафонова соответственно. На втором месте среди мужчин Александр Ходоренко (ГГАТК), на третьем — Вячеслав Савицкий (РОЧС). На втором месте среди женщин — Светлана Пальчикова (ЦУАСП), на третьем — Вера Ерашева (ЦРБ). В подъёме гири лучший результат показал Сергей Кузьмёнок (ГГАТК), «серебро» завоевал Виктор Галузо (РОВД), «бронзу» — Юрий Козлов (ЦУАСП). В настольном теннисе среди мужчин победу одержал Юрий Костин (РЭС), второе и третьи места заняли Александр Баньков (райгаз) и Дмитрий Шляхто (ГГАТК). Продемонстрировали виртуозное владение ракеткой и женщины. Первое место заняла Юлия Короткова (ГГАТК), второе — Ольга Морозова (ЦУАСП), третье — Вера Ерашева (ЦРБ).

В общекомандном зачёте по гиревому спорту места распределились следующим образом: первой стала команда ГГАТК, второй — РОВД, третьей — ЦУАСП. Команда колледжа стала лидером и в командном зачёте по настольному теннису. Немного уступили ей и заняли второе место спортсмены из РЭС, на третьем месте — команда центра утилизации. Команда райисполкома заняла первое общекомандное место в соревнованиях по дартсу, второе место в этом виде спорта у команды котельной, третье — у Городокского лесхоза. В стрельбе лучшие результаты показали спортсмены из воинской части, на втором месте — команда ЦУАСП, на третьем — ГГАТК.

По итогам всех этапов летней спартакиады первое место у команды Городокского государственного аграрно-технического колледжа, второе — у РОВД, третье — у РОЧС.

Стали четвёртыми

Команда Городокской ДЮСШ заняла четвёртое место в играх VIII международного турнира по футболу среди детей на призы президента концерна «Детскосельский».

Турнир проходил с 22 по 25 июня в Санкт-Петербурге. В нём приняли участие футбольные команды из Республики Беларусь и Российской Федерации. Команда Городокской ДЮСШ выступила в турнире восьмой раз подряд.

Городокские футболисты на групповой стадии одержали красивые победы над «Жемчужиной» (г. Тосно, РФ) со счётом 7:0, «Фортуной» (г. Волосово, Ленинградская область, РФ) со счётом 4:0, однако уступили команде «Детскосельский» из г. Пушкин (РФ), забив один гол и пропустив в свои ворота три.

«Детскосельский» занял второе место в своей группе и в матче за «серебро» встретился с командой «Бутурлиново» (г. Воронеж, РФ). В основное время счёт оказался ничейный 1:1, но по пенальти городокчане уступили соперникам со счётом 1:3. Городокская команда заняла достойное четвёртое место. Голы в рамках чемпионата забивали Кирилл Борков (четыре), Сергей Обревко и Кирилл Фомин (по два), Владислав Воробьёв, Сергей Бронский, Павел Артёменко, Владислав Акимов и Денис Шатилов (по одному голу). Для участников организовали экскурсию по культурной столице России, показали достопримечательности города на Неве.

Наши лидируют

Городокская футбольная команда «Детскосельский» занимает лидирующие позиции в турнирных таблицах открытого чемпионата области по футболу в формате 8х8 среди трудящихся и в чемпионате области.

В рамках открытого чемпионата по футболу в формате 8х8 4 июля наша команда встретилась с командой из областного центра «Партизан». Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу городокчан. Голы в ворота соперников забили Виктор Рудов (трижды) и Кирилл Баньков. Команда занимает третье место в турнирной таблице.

6 июля городокские спортсмены провели матч в гостях, сыграли в Дубровно с хозяевами поля — футбольным клубом «Днепр». «Детскосельский» одержал победу со счётом 1:0. Мяч забил Денис Ковба. «Детскосельский» удерживает второе место в турнирной таблице.

Любовь СИМОНОВА.