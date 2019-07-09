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Уимблдон. 1/4 финала. Джокович сыграет с Гоффеном, Федерер – с Нисикори, Надаль – с Куэрри

10.07.2019 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В четвертьфинале «Уимблдона» действующий чемпион Новак Джокович сыграет с Давидом Гоффеном, а Роберто Баутиста-Агут – с Гидо Пельей.

Восьмикратный победитель Роджер Федерер встретится с Кеи Нисикори, а двукратный Рафаэль Надаль – с полуфиналистом-2017 Сэмом Куэрри.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия)  Давид Гоффен (Бельгия)
Дата проведения
10 июля, 15.00
Онлайн матча

Гидо Пелья (Аргентина)  Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
10 июля, 15.00
Онлайн матча

Кеи Нисикори (Япония)  Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
10 июля, 17.00
Онлайн матча

Сэм Куэрри (США)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
10 июля, 17.00
Онлайн матча

Знаешь, кто победит в предстоящем матче на «Уимблдоне»? Если первая ставка не зайдет, «Марафон» вернет деньги

 
 
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В четвертьфинале «Уимблдона» действующий чемпион Новак Джокович сыграет с Давидом Гоффеном, а Роберто Баутиста-Агут – с Гидо Пельей.
 
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