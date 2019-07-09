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Уимблдон. 1/4 финала. Джокович сыграет с Гоффеном, Федерер – с Нисикори, Надаль – с Куэрри
10.07.2019 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В четвертьфинале «Уимблдона» действующий чемпион Новак Джокович сыграет с Давидом Гоффеном, а Роберто Баутиста-Агут – с Гидо Пельей.
Восьмикратный победитель Роджер Федерер встретится с Кеи Нисикори, а двукратный Рафаэль Надаль – с полуфиналистом-2017 Сэмом Куэрри.
Сетка турнира
Уимблдон
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
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