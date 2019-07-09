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Канашиц о БАТЭ – «Пяст»: «Борисовский коллектив представляется более сбитым»

10.07.2019 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о предстоящем матче БАТЭ против «Пяста».

«Новый заход на групповую стадию Лиги чемпионов ­БАТЭ начнет сегодня в стенах родной «Борисов-Арены». Встретиться предстоит с «Пястом», сенсационно, впервые в своей истории победившим в первенстве Польши. Что это за команда и на что она способна прямо сейчас — загадка. По крайней мере, для нас с вами, ибо хочется верить, что Алексею Баге и его подручным известно о сопернике если не все, то очень многое. Если же смотреть исключительно на выбор жребия, то стоит заметить: он, пожалуй, при всей своей неоднозначности не самый суровый.

Во-первых, есть высокая доля вероятности, что «Пяст» не сможет второй год подряд играть на столь же восторженной ноте эмоционального подъема. Вспомните для примера героический «Лестер», который сдулся. А это похожие истории.

Во-вторых, опыт, сын ошибок трудных, явно на стороне БАТЭ, и об этом все говорят даже в лагере соперника. Ну а в-третьих, по составу борисовчане тоже ни в чем не уступают польскому чемпиону — звезд нет ни в одной из команд, но собраны там футболисты довольно крепкого европейского пошиба. При этом борисовский коллектив представляется более сбитым, а Станислав Драгун и Игорь Стасевич — битые атаманы, которые уверенно ведут за собой», – написал Канашиц.

БАТЭ пройдет «Пяст» – 1,5. Если первая ставка неудачная, то «Марафон» вернет деньги

 
 
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Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о предстоящем матче БАТЭ против «Пяста».
 
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