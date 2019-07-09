«Беларусь 5» покажет все домашние матчи белорусских клубов в стартовом раунде Лиги Европы 

Источник материала: Tribuna.com

Телеканал «Беларусь 5» в прямом эфире покажет все домашние матчи белорусских клубов в стартовом раунде Лиги Европы.

11 июля солигорский «Шахтер» начнет соревнование на местном стадионе «Строитель» поединком против мальтийского клуба «Хибернианс». Эфир на телеканале начнется в 19.50.

Минское «Динамо» и «Витебск» стартуют выездными поединками против латвийского клуба «Лиепая» и финского «Куопио ПС» соответственно.

В Латвии и Финляндии телевизионное производство указанных матчей отсутствует.

Спустя неделю «Беларусь 5» покажет домашние игры с участием минского «Динамо» и «Витебска» в прямом эфире.