Геннадий Савилов: «Рассчитываем, что, пока в других видах спорта от 9-летнего спортсмена требуют результат, он разочаруется и придет к нам»

Источник материала: Tribuna.com

Глава ФХБ Геннадий Савилов рассказал о том, какие ожидаются изменения и какие будут плюсы от нововведений в проведении детских соревнований.

– Это не изменения, а оптимизация, прогресс, давно внедренный в странах, которые, надеюсь, можно назвать нашими конкурентами: Швеции, Канаде, Финляндии. Поэтому ничего особенного в этом нет. Мы что-то берем у стран-грандов и накладываем на нашу систему и условия: финансирование, централизованный подход к обучению в спортивных школах – все в рамках этого. Основная задача – предоставить всем детям удовольствие становиться спортсменами посредством хоккея. Если мы достигнем этого, есть большая вероятность, что средства хоккея, которые были основой для становления спортсменом, станут орудием труда, чтобы зарабатывать деньги для себя и авторитет для страны.

– Как думаете, получит ли ваша инициатива отклик у директоров школ и насколько быстро начнет работать эта система?

– А у нас нет другого выхода. Все начнет работать, как только люди проникнутся и не будут становиться на пути прогресса.

– Что все-таки ключевое? Какие есть частности?

– Географический принцип. В раннем возрасте мы перестаем ездить по всей стране, что очень напрягает родителей. Игровой процесс приводим в соответствии с программой подготовки хоккеистов в рамках ДЮСШ, что регламентировано часами нагрузки. Большие переезды выбиваются из этого фона. У всех появится возможность играть в равной мере, не заботясь о результатах, которые будут волновать только взрослых, но не детей.

Мы привлекаем девочек. В предыдущие годы по регламенту им разрешали играть наравне с мальчиками и это вызывало большие сложности. Здесь параллельно решаются две задачи. Мы входим в начальный этап создания своего, а не привозного женского хоккея. Возможно, это нам и не нужно на данном этапе. Сейчас я не готов судить. Но девочки по всей стране хотят заниматься хоккеем – это факт. Почему бы им не дать возможность?

– У нас ведь был клуб «Пантера».

– Если мне не изменяет память, он был привозным.

– Основные изменения затронули подготовку с 6 до 12 лет. В лучшем случае результаты будут лет через 10. В наших реалиях редко кому дают столько времени.

– Во-первых, не считаю, что это реформы. Во-вторых, готов с вами поспорить. Задрафтованные хоккеисты – продукт начинаний, которые сделали до этого. Мы увидели. Может быть, Наумов или Рачковский не увидели в статусе председателя федерации, но сделали это на другом рабочем месте. У меня нет задачи увидеть воплощение этих реформ в статусе председателя. Моя задача – увидеть 50 белорусских хоккеистов в энхаэловских командах. Не важно буду я вагоновожатым или корабельщиком. Вы спросите у другого председателя федерации, а он скажет: мы хотим 100.

– Если будет не 50, а 10, вы огорчитесь?

– Знаете, мы рассчитываем на 50.

– А в каком году?

– Нужно минимум 10 лет. Этими нововведениями мы захватываем пласт хоккеистов, которые пришли в последние два года и придут дальше. Рассчитываем, что, пока в других видах спорта от 9-летнего спортсмена требуют результат, он разочаруется и придет к нам. А это окажется Салей.

– То есть от детских тренеров на официальном уровне не требуют результат?

– От них его никогда не требовали. Мы завлекали их в сеть конкурентной борьбы между школами. Сейчас этот критерий уберут. Игра между командами ставит своей целью развитие и удовольствие ребенка, а не получение результата. Он придет, когда вы набрали физические и технические качества, которые коррелируют с периодом развития. Если от ребенка требуют результат путем отражения удара от Москвы, вы не думаете, что в это самое время нужно кувыркаться на мате или лезть по канату.

– А что насчет мотивации тренеров? Вы сказали о проценте за воспитанников, но ведь это не ближайшая перспектива.

– Тренеры никогда ничего не получали. Если только какой-нибудь хоккеист сам не привезет тренеру долю энхаэловского гонорара. Если белорусскому субъекту хозяйствования придут деньги за Колячонка, они достанутся и тренеру. За Сушко и Шаранговича мы получили.

– Как понять, достоин ли тренер поощрения здесь и сейчас?

– Я уже озвучил, что систему премирования разработают в течение этого года, и она будет понятной для всех, – сказал Савилов.

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