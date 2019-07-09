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Коэффициент на победу БАТЭ над «Пястом» достигает 1,9
10.07.2019 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Букмекеры склоняются к победе БАТЭ в первом матче Лиги чемпионов против «Пяста». Напомним, поединок состоится 10 июня и начнется в 20:00.
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Букмекеры склоняются к победе БАТЭ в первом матче Лиги чемпионов против «Пяста».
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