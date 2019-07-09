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Коэффициент на победу БАТЭ над «Пястом» достигает 1,9

10.07.2019 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Букмекеры склоняются к победе БАТЭ в первом матче Лиги чемпионов против «Пяста». Напомним, поединок состоится 10 июня и начнется в 20:00.

БК «Макслайн» предлагает на победу белорусов коэффициент 1,8. Ничью оценивает в 3,6, а викторию поляков – 4,56.

Больше всех на победу БАТЭ предлагают в БК FavBet. На данный исход букмекер дает 1,91. Коэффициент на успех «Пяста» равняется 4,93, ничья – 3,41.

У «Париматча» коэффициент на победу команды Алексея Баги составляет 1,81. Ничья оценивается в 3,35, победа «Пяста» – 4,5.

1XBET предлагает следующие коэффициенты: победа БАТЭ – 1,86, ничья – 3,44, победа чемпиона Польши – 4,66.

Шансы белорусов на викторию БК «Марафон» оценивает коэффициентом 1,83, ничью – 3,4, победу «Пяста» – 4,6.

 
 
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Букмекеры склоняются к победе БАТЭ в первом матче Лиги чемпионов против «Пяста».
 
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