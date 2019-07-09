Коэффициент на победу БАТЭ над «Пястом» достигает 1,9

Источник материала: Tribuna.com

Букмекеры склоняются к победе БАТЭ в первом матче Лиги чемпионов против «Пяста». Напомним, поединок состоится 10 июня и начнется в 20:00.

БК «Макслайн» предлагает на победу белорусов коэффициент 1,8 . Ничью оценивает в 3,6 , а викторию поляков – 4,56 .

Больше всех на победу БАТЭ предлагают в БК FavBet . На данный исход букмекер дает 1,91 . Коэффициент на успех «Пяста» равняется 4,93 , ничья – 3,41 .

У «Париматча» коэффициент на победу команды Алексея Баги составляет 1,81 . Ничья оценивается в 3,35 , победа «Пяста» – 4,5 .

1XBET предлагает следующие коэффициенты: победа БАТЭ – 1,86 , ничья – 3,44 , победа чемпиона Польши – 4,66 .

Шансы белорусов на викторию БК «Марафон» оценивает коэффициентом 1,83 , ничью – 3,4 , победу «Пяста» – 4,6 .