Дерябин, Сытый, Мартынов, Парфеевец подписали просмотровые контракты с минским «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающие Максим Парфеец, Игорь Мартынов, Николай Сытый, а также защитник Дмитрий Дерябин подписали просмотровые контракты с минским «Динамо».

Дерябин минувший сезон отыграл в команде Cedar Rapids RoughRiders из USHL. В 48 матчах «регулярки» он набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности +11. В плей-офф защитник поучаствовал в 6 играх, в которых отметился голевым пасом.

Сытый с 2016-го играл в МХЛовском «Толпаре» и в 162 поединках отметился 70 (25+45) баллами.

Мартынов два последних года провел в WHL, выступая за Victoria Royals. В 145 матчах набрал 94 (32+62) очка. Дважды выходил с командой в плей-офф.

Парфеевец в прошлом и позапрошлом сезонах провел за «Динамо» 28 матчей, в которых набрал 4 (1+3) балла при показателе полезности -8. Также он выступал за «фарм» — минскую «Юность».