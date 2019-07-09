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Дерябин, Сытый, Мартынов, Парфеевец подписали просмотровые контракты с минским «Динамо»
10.07.2019 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающие Максим Парфеец, Игорь Мартынов, Николай Сытый, а также защитник Дмитрий Дерябин подписали просмотровые контракты с минским «Динамо».
Дерябин минувший сезон отыграл в команде Cedar Rapids RoughRiders из USHL. В 48 матчах «регулярки» он набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности +11. В плей-офф защитник поучаствовал в 6 играх, в которых отметился голевым пасом.
Сытый с 2016-го играл в МХЛовском «Толпаре» и в 162 поединках отметился 70 (25+45) баллами.
Мартынов два последних года провел в WHL, выступая за Victoria Royals. В 145 матчах набрал 94 (32+62) очка. Дважды выходил с командой в плей-офф.
Парфеевец в прошлом и позапрошлом сезонах провел за «Динамо» 28 матчей, в которых набрал 4 (1+3) балла при показателе полезности -8. Также он выступал за «фарм» — минскую «Юность».
Уже начали принимать ставки на чемпиона КХЛ-2019/20.
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