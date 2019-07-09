Протас подписал контракт с «Вашингтоном»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Алексей Протас подписал контракт новичка с «Вашингтон Кэпиталз», информирует официальный твиттер клуба. Контракт рассчитан на три года.

Напомним, «Вашингтон» выбрал форварда на драфте-2019 в третьем раунде под общим 91-м номером.

Прошлый сезон Протас провел в WHL, где в 61-м матче регулярного чемпионата за «Принс-Альберт» набрал 40 (11+29) очков. В плей-офф на его счету 22 (12+10) результативных балла в 23 играх. Протас с «Райдерс» хоккеист стал чемпионом WHL.

Отметим, контракт новичка является всегда двусторонний, поэтому договор предусматривает разную зарплату при игре в НХЛ и в фарме.