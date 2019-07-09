За каждый выездной гол белорусского клуба в еврокубках «Макслайн» сделает подарки в школы

Источник материала: Tribuna.com

Букмекерская компания «Макслайн» объявила о специлаьной акции впреддверии старта еврокубкового сезона. Букмекер готов за каждый выездной гол белорусских клубов дарить подарки в школы, в которых учились авторы голов. Глава пресс-службы «Макслайн» Николай Ходасевич рассказал о подробностях акции.



- Букмекерская компания «Макслайн» поздравляет всех белорусских болельщиков со стартом нового еврокубкового сезона! Мы верим, наши клубы – БАТЭ, «Шахтер», минское «Динамо» и «Витебск» – способны порадовать положительным результатом и подарить желанную футбольную осень.



Преодолеть квалификацию Лиги чемпионов и Лиги Европы – очень сложная задача. Все понимают, насколько важны забитые мячи на поле соперника. Компания «Макслайн» готова поддержать наши команды и дополнительно мотивировать игроков – за каждое взятие ворот в гостях мы подарим необходимый или недостающий спортивный инвентарь общеобразовательной школе, в которой получал первые знания автор гола.



Например, полузащитник «Витебска» Антон Матвеенко 11 июля отличится в противостоянии с финским клубом КуПС в 1 отборочном раунде Лиги Европы. Антон до девятого класса ходил в СШ №23 города Могилева. Туда и будут направлены наши подарки. Если мяч забьет кто-то из легионеров, он будет вправе выбрать белорусского партнера по команде для реализации нашей благотворительной акции.

Надеемся, таким образом мы повысим интерес публики по всей стране к матчам наших клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А также с удовольствием примем участие в развитии инфраструктуры школ, в которых учатся сегодня, возможно, будущие звезды белорусского футбола, – сказал Ходасевич.