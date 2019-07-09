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БАТЭ – «Пяст». Чичкан, Мукам, Драгун выйдут с первых минут
10.07.2019 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы БАТЭ и «Пяста» на матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
БАТЭ: Чичкан (В), Филипович, Яблонский, Драгун, Дубаич, Риос, Филипенко, Стасевич, Волков, Бага, Мукам
Запасные: Щербицкий (В), Йонассен, Березкин, Скавыш, Виллюмссон, Милич, Симович
Пяст: Плах (В), Киркесков, Червиньски, Петровски, Хэйтли, Пажишек, Дзичек, Феликс, Валенсия, Кончковски, Корун
Запасные: Шматула (В), Голубек, Соколовски, Бадиа, Моква, Гук, Акино
Матч начнется в 20.00 на «Борисов-Арене». Прямая трансляция на «Беларусь 5».
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БАТЭ и «Пяст» забьют в первом матче – 2,1
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