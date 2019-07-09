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«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона на 60 000 зрителей
10.07.2019 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новый стадион – часть более крупного проекта, который предусматривает частные инвестиции в Милан и площадь Сан-Сиро на сумму более 1,2 миллиарда евро.
Арена будет располагаться рядом со стадионом «Сан-Сиро», который
Новый стадион будет вмещать 60 000 зрителей. В районе создадут центр досуга для фанатов и туристов, который будет функционировать 365 дней в году и обеспечит появление 3500 рабочих мест.
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«Милан» и «Интер» презентовали городским властям совместный проект нового стадиона в Милане.
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